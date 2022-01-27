В Коми с начала января суточный прирост ковид-случаев вырос в 9 раз

Власти Коми переводят систему здравоохранения на «военный режим» работы из-за резкого увеличения числа заразившихся Covid-19. За сутки в регионе зафиксировано 623 новых случая инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Владимира Уйбу.

«Сегодня у нас 623 заболевших, вчера было 449. Сегодня вся система здравоохранения переводится на военный режим работы, потому что такой объем — это очень серьезная нагрузка, — сказал губернатор. — На начало января было 70 случаев всего по республике».

Владимир Уйба отметил, что среди последних 623 заболевших только 19 человек были привиты, семеро из них были госпитализированы.

«Среди умерших от Covid-19 вновь нет ни одного привитого. Привитый защищен от тяжелого течения и от летального исхода», — подчеркнул глава республики.

Коллективный иммунитет в Коми составляет 72%, всего с начала пандемии выявлено 101,8 тыс. ковид-случаев, 93,5 тыс. человек выздоровели. При этом в регионе подтверждено более 60 случаев заражения «омикроном».