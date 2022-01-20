В Коми из-за «омикрона» отменены все массовые мероприятия

В Коми приостановили проведение всех массовых мероприятий, в том числе показы фильмов и спектаклей, спортивные мероприятия с участием зрителей. Меры приняты из-за осложнения обстановки с омикрон-штаммом коронавируса, рассказал на странице республики во «ВКонтакте» глава региона Владимир Уйба.

«Для того чтобы противодействовать росту (заболеваемости), мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий всех видов — это и торжественные собрания, и конференции, и проведение заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее», — говорится в заявлении.

Помимо этого, на закрытый режим работы перейдут все социальные учреждения с круглогодичным проживанием. По словам главы республики, это позволит не допустить заражения постояльцев и работников.

«Уже выявили мы случай „омикрона“ в детском интернате у совсем маленького ребенка», — добавил Уйба.

Он отметил, что в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом: до Нового года здесь выявлялось в день до 70 заболевших, а уже сегодня показатель достиг 201.

«Если мы не будем вводить никаких ограничений, то по прогнозам (регионального управления — ред.) Роспотребнадзора <...> мы выйдем на уровень 3,5 тысячи заболевших в сутки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, местные медицинские учреждения не смогут справиться с таким количеством пациентов.