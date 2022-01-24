В Коми 62 человека заразились «омикроном»

В Коми штаммом «омикрон» заразились 62 человека. Заболевших выявили в Сыктывкаре и нескольких районах республики. Об этом сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов, передает ТАСС.

«На сегодня в республике подтверждено 62 случая „омикрона“ — в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Прилузском и Сосногорском районах. „Омикрон“ циркулирует в регионе наряду с „дельтой“ и составил около четверти в первой партии проб — 23 пробы из 153, а также 39 проб из 122 во второй партии», — пояснил Галимов.

По его словам, результаты приходят спустя время, так как их отправляют два раза в неделю в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

Как прогнозирует специалист, «омикрон» прежде всего стремительно распространится среди городского населения, через общественный транспорт, крупные торговые центры и другие общественные места. Сейчас наблюдается взрывной рост заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге.

В Коми циркулируют также вирусы гриппа и ОРВИ. Среди взрослого населения Сыктывкара на 40,4% превышен эпидемиологический порог по ОРВИ.

Галимов отмечает, что большинство заразившихся «омикроном» лечатся амбулаторно. В январе госпитализируется по 30-70 человек в сутки и в сравнении с цифрами которые регистрировали при «дельте», это немного.

Всего в Коми с начала пандемии выявили 100 507 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составляет 73 человека, днем ранее было 315. Выздоровел 91 601 человек, умерли 2 753.

Первым компонентом вакцины привились более 408 тыс. человек. Почти на 71% сформировался коллективный иммунитет.