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Политика 15 ноября 2024 12:57

В Колумбии выразили желание вступить в БРИКС

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Колумбия изъявила желание вступить в БРИКС, несмотря на то, что республика считается глобальным партнером НАТО. Об этом заявил глава МИД страны Луис Хильберто Мурильо.

«С большим интересом мы смотрим на то, что сейчас происходит с БРИКС. Объединение предлагает альтернативную точку зрения. <…> Мы также ищем доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в нашей стране», – цитирует колумбийского министра газета «Известия».

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 полноправных членов, а также более десятка стран выступают в статусе партнеров. В работе саммита БРИКС в Казани участвовали делегации из более чем 30 государств, свыше 20 стран были представлены на саммите на уровне глав государств.

#БРИКС #Колумбия
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