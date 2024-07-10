В колонию в Татарстане пытались пронести четыре телефона, спрятав их в банке из-под меда

В ИК-3 в Татарстане пытались пронести четыре мобильных телефона, спрятав их в банках из-под меда. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Кроме того, в колонию пытались доставить три сим-карты, наушники и четыре USB-кабеля. Запрещенные предметы были обнаружены при досмотре сотрудниками колонии.

Фото: © УФСИН России по РТ

«Запрещенные предметы пытались передать в железных консервированных банках из-под меда», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится служебная проверка, отправителю посылки грозит штраф до 50 тысяч рублей.