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Происшествия
24 декабря 2021  18:14
Павел Климчак

В колонию в РТ попытались передать 300 граммов гашиша в замороженной куриной тушке

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В исправительной колонии №19 в Татарстане во время осмотра продуктов питания, которые поставляют в учреждение, в замороженной тушке бройлера обнаружили сверток с неизвестным веществом.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Как показала экспертиза в курином мясе был спрятан гашиш общей массой 274 грамма. По факту случившегося Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по РТ проводит проверку. Устанавливаются причастные к доставке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

#УФСИН #наркотики
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