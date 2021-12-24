В колонию в РТ попытались передать 300 граммов гашиша в замороженной куриной тушке

В исправительной колонии №19 в Татарстане во время осмотра продуктов питания, которые поставляют в учреждение, в замороженной тушке бройлера обнаружили сверток с неизвестным веществом.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Как показала экспертиза в курином мясе был спрятан гашиш общей массой 274 грамма. По факту случившегося Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по РТ проводит проверку. Устанавливаются причастные к доставке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.