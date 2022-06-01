В колонию строгого режима отправили казанца, хранившего на ферме более 14 кг конопли

С декабря 2020 по апрель 2021 года 38-летний житель Казани собирал дикорастущую конопллю на территории подсобного сельского хозяйства «Карповка» в Пестречинском районе. После этого он высушивал ее на стеллажах фермы.

Часть наркотиков он расфасовал по стеклянным банкам и хранил в морозильнике в здании предприятия. Всего оперативники во время обыска обнаружили более 14 кг наркотиков. На него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», свою вину мужчина признал.

Суд решил отправить виновного в колонию строгого режима на шесть лет. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.