В колонию отправится житель Подмосковья, который попался в Казани с фальшивками

В Казани вынесен приговор 33-летнему жителю Подмосковья. Мужчину признали виновным по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в июле 2021 года в Казань приехал уроженец одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Подмосковье. В столице республике он хотел сбыть поддельные пятитысячные купюры.

Мужчину поймали на одном из городских рынков, когда он расплатился фальшивкой. При досмотре авто подозреваемого было найдено еще 24 поддельных банкноты.

Мужчина пояснил, что приобрел фальшивки в Москве и расплачивался ими в магазинах.

Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на 3 года.

