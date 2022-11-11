news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 ноября 2022  11:36
Полина Шевчук

В колонию отправится татарстанец, по вине которого в ДТП погибли женщина с ребенком

news_top_970_100

В Татарстане вынесен приговор 43-летнему челнинцу. Его признали виновным в «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Страшное ДТП произошло 19 июля на трассе Казань – Буинск– Ульяновск. Мужчина за рулем Renault пошел на обгон, однако не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся. В момент ДТП в салоне авто находились водитель и трое пассажиров: возлюбленная водителя, ее мать и 9-летний сын. В результате ДТП пожилая женщина и ребенок скончались на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
 

#смертельное дтп #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100