В колонию отправится татарстанец, по вине которого в ДТП погибли женщина с ребенком

В Татарстане вынесен приговор 43-летнему челнинцу. Его признали виновным в «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Страшное ДТП произошло 19 июля на трассе Казань – Буинск– Ульяновск. Мужчина за рулем Renault пошел на обгон, однако не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся. В момент ДТП в салоне авто находились водитель и трое пассажиров: возлюбленная водителя, ее мать и 9-летний сын. В результате ДТП пожилая женщина и ребенок скончались на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

