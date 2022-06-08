В колонию отправился татарстанец за спиленные в лесничестве дуб и вяз

В Татарстане вынесен приговор 45-летнему жителю Кайбицкого района Татарстана. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в середине сентября прошлого года мужчина на территории Кайбицкого лесничество незаконно спилил дуб и вяз. Ущерб от его действий составил 1,1 млн рублей.

Свою вину татарстанец полностью признал и возместил причиненный ущерб.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.

