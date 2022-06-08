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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  17:51
Полина Шевчук

В колонию отправился татарстанец за спиленные в лесничестве дуб и вяз

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 В Татарстане вынесен приговор 45-летнему жителю Кайбицкого района Татарстана. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в середине сентября прошлого года мужчина на территории Кайбицкого лесничество незаконно спилил дуб и вяз. Ущерб от его действий составил 1,1 млн рублей.

Свою вину татарстанец полностью признал и возместил причиненный ущерб.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.
 

#Прокуратура РТ #браконьерство #незаконная вырубка леса
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