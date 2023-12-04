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В колонию отправился казанец, который насмерть забил собутыльника табуретом и топором
В Казани 32-летний местный житель отправился в колонию за убийство с особой жестокостью, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В январе 2023 года мужчина выпивал с малознакомыми приятелями у одного из них дома в Пестрецах. В какой-то момент он поссорился с одним из собутыльников, жестоко его избил руками и ногами, а затем металлической тростью, табуретом и топором.
Жертва скончалась на месте от полученных травм. Позднее эксперты обнаружили на теле погибшего 76 точек приложения силы.
Свою вину подсудимый не признал, заявив, что не хотел убивать потерпевшего.
Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в ИК строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.
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