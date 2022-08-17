В колонию отправили жителя РТ, наладившего канал сбыта наркотиков в Чистополь
Чистопольский городской суд вынес приговор 43-летнему жителю Алексеевского района, которого обвиняют в организации канала сбыта наркотиков в Чистопольский район.
Мужчина распространял наркотики, оставляя их в закладках на территории района. Кроме того, дома у обвиняемого нашли синтетические наркотики массой около десяти граммов.
Было возбуждено уголовное дело по статьям за сбыт наркотиков и покушение на него. Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по РТ.
Суд принял решение отправить татарстанца в колонию строгого режима на 11 с половиной лет. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по РТ.