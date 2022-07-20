В колонию отправили жителя Башкирии, который вез через Татарстан почти 20 кг наркотиков

Верхнеуслонский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Уфы, которого сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали на трассе, – в машине уфимца обнаружили почти 20 килограммов наркотиков.

Мужчина вез в Уфу 7 килограммов гашиша и 12 килограммов мефедрона. Наркотики, по информации пресс-службы УФСБ по РТ, он планировал сбывать именно там.

Свою вину в покушении на незаконный сбыт, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков житель Уфы признал. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.