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Ру Тат
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Происшествия
20 июля 2022  12:19

В колонию отправили жителя Башкирии, который вез через Татарстан почти 20 кг наркотиков

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Верхнеуслонский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Уфы, которого сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали на трассе, – в машине уфимца обнаружили почти 20 килограммов наркотиков.

Мужчина вез в Уфу 7 килограммов гашиша и 12 килограммов мефедрона. Наркотики, по информации пресс-службы УФСБ по РТ, он планировал сбывать именно там.

Свою вину в покушении на незаконный сбыт, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков житель Уфы признал. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

#мефедрон #гашиш #приговор суда #сбыт наркотиков
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