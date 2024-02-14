В колонию отправили татарстанца, который надругался в бане над 6-летней внучкой

Жителя Апастовского района признали виновным в действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в 2017 году к 57-летнему мужчине в гости привезли 6-летнюю внучку. Пьяный мужчина остался с ребенком в бане наедине, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. Девочка решилась рассказать о случившемся матери лишь спустя 6 лет.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.