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В колонию отправили мужчину, который вез килограмм наркотиков из-под Казани в Волжск
В Зеленодольске в колонию отправят жителя Волжска за сбыт более килограмма наркотиков.
Мужчина в мессенджере списался с неизвестными лицами и договорился отправить наркотики из-под Казани в Волжск. Он забрал более килограмма наркотиков из тайника у села Богородское Пестречинского района РТ и поехал в Волжск.
На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск мужчину задержали полицейские и изъяли наркотики.
Суд назначил ему 11 лет колонии и конфисковал в доход государства мобильный телефон, на который осужденному поступали адреса закладок, а также автомобиль, в багажнике которого он перевозил наркотики.
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