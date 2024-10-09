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Происшествия 9 октября 2024 16:16

В колонию отправили мужчину, который вез килограмм наркотиков из-под Казани в Волжск

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В Зеленодольске в колонию отправят жителя Волжска за сбыт более килограмма наркотиков.

Мужчина в мессенджере списался с неизвестными лицами и договорился отправить наркотики из-под Казани в Волжск. Он забрал более килограмма наркотиков из тайника у села Богородское Пестречинского района РТ и поехал в Волжск.

На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск мужчину задержали полицейские и изъяли наркотики.

Суд назначил ему 11 лет колонии и конфисковал в доход государства мобильный телефон, на который осужденному поступали адреса закладок, а также автомобиль, в багажнике которого он перевозил наркотики.

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