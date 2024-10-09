В колонию отправили мужчину, который вез килограмм наркотиков из-под Казани в Волжск

В Зеленодольске в колонию отправят жителя Волжска за сбыт более килограмма наркотиков.



Мужчина в мессенджере списался с неизвестными лицами и договорился отправить наркотики из-под Казани в Волжск. Он забрал более килограмма наркотиков из тайника у села Богородское Пестречинского района РТ и поехал в Волжск.



На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск мужчину задержали полицейские и изъяли наркотики.



Суд назначил ему 11 лет колонии и конфисковал в доход государства мобильный телефон, на который осужденному поступали адреса закладок, а также автомобиль, в багажнике которого он перевозил наркотики.