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Происшествия
18 января 2023  11:52
Павел Климчак

В колонию отправили мужчину, который обокрал ящик с пожертвованиями у кладбища в РТ

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В апреле прошлого года ранее судимый 36-летний уроженец Новгородской области взломал ящик для добровольных пожертвований, который находился у кладбища в деревне Имянле-Буртас Кайбицкого района, и украл оттуда более 2,8 тысячи рублей.

Позже мужчину задержали, на него возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в хранилище. Свою вину он полностью признал и возместил ущерб.

С учетом рецидива преступлений суд отправил мужчину на год и семь месяцев в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#кража
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