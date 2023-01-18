В колонию отправили мужчину, который обокрал ящик с пожертвованиями у кладбища в РТ

В апреле прошлого года ранее судимый 36-летний уроженец Новгородской области взломал ящик для добровольных пожертвований, который находился у кладбища в деревне Имянле-Буртас Кайбицкого района, и украл оттуда более 2,8 тысячи рублей.

Позже мужчину задержали, на него возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в хранилище. Свою вину он полностью признал и возместил ущерб.

С учетом рецидива преступлений суд отправил мужчину на год и семь месяцев в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.