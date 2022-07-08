В колонию отправили казанца, который надругался над 8-летним сыном возлюбленной

Как установило следствие, осенью прошлого года 43-летний казанец, оставшись наедине с 8-летним сыном сожительницы, надругался над ним. После этого ребенок рассказал обо всем отцу, который обратился в правоохранительные органы. Вскоре полицейские задержали злоумышленника.

На него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Суд признал его виновным и отправил казанца на 14 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.