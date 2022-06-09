В колонию отправили двоих аферистов, обманувших казанца с постройкой футбольного манежа

В 2019 году житель Казани решил купить земельный участок в Осиново, чтобы построить на нем футбольный манеж. По совету знакомых, он обратился к 37-летнему казанцу для помощи в покупке земли. Тот согласился и с сентября 2019 по июнь 2020 года получил от мужчины пять миллионов рублей под предлогом взятки в муниципалитет.

После этого в августе 2020 года казанец познакомил мужчину, желавшего построить манеж, со своим 48-летним знакомым и сказал, что теперь вопросы с землей будет решать он. Более старший аферист выманил у мужчины всего 24 миллиона рублей.

В мае прошлого года обоих злоумышленников задержали, свою вину они не признали. Возбудили уголовное дело по статье за мошенничество и покушение на него.

Суд отправил обоих в колонию общего режима: 37-летнего казанца – на три с половиной года, 48-летнего – на пять с половиной лет. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.