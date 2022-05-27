В колонию отправили автоинспектора из Нижнекамска, получившего взятку за сдачу экзамена

Сегодня Нижнекамский городской суд вынес приговор автоинспектору, который получил взятку за сдачу экзамена ПДД. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

История случилась в конце 2020 года: кандидат в водители второй раз не смог сдать экзамен на водительские права. Далее, по его собственным словам, он рассказал об этом своим знакомым, которые предложили ему одно решение: они дали ему телефон человека, который может помочь в решении проблемы.

Нижнекамец позвонил по телефону и договорился о встрече, на которой после очередного изложения проблемы услышал необходимый размер взятки – 22 тысячи рублей. Он согласился и передал деньги, посредник, в свою очередь, отдал сумму автоинспектору, подъехав к его дому.

Через некоторое время сотрудник ГИБДД сообщил через этого же посредника, что ему необходимо передать еще шесть тысяч рублей. По аналогичной схеме кандидат в водители передал остаток взятки, а через несколько дней его пригласили получить водительские права.

После того, как правоохранители выявили преступную схему, было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по РТ.

Экс-сотрудник ГИБДД признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 140 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.