В колонию Нижнекамска пытались пронести гашиш в шоколадных конфетах

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан, во время досмотра одной из посылок в нижнекамской исправительной колонии №4 служебный пес обнаружил, что в шоколадных конфетах спрятаны три пластины с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в сладостях был спрятан гашиш общим весом 1,75 г.

фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Еще одну попытку провоза запрещенных предметов пресекли в ИК №5. Водитель автомобиля «ГАЗель» при ввозе в исправительное учреждение продуктов спрятал в них 9 сотовых телефонов. Мобильники были изъяты.

