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Происшествия 12 августа 2024 16:56

В колонию Альметьевска пытались тайно провезти 24 мобильных телефона

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В исправительной колонии №8 Альметьевска предотвратили попытку доставки ухищренным способом средств мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РТ.

24 мобильных телефона пытались провезти, спрятав в передней панели и задней двери автомобиля Mazda. Легковушку досмотрели перед воротами контрольно-пропускного пункта по пропуску автотранспорта на стоянке административного здания колонии. По данному факту проводится проверка.

Фото: © УФСИН по РТ

#УФСИН по РТ
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