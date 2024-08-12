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В колонию Альметьевска пытались тайно провезти 24 мобильных телефона
В исправительной колонии №8 Альметьевска предотвратили попытку доставки ухищренным способом средств мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РТ.
24 мобильных телефона пытались провезти, спрятав в передней панели и задней двери автомобиля Mazda. Легковушку досмотрели перед воротами контрольно-пропускного пункта по пропуску автотранспорта на стоянке административного здания колонии. По данному факту проводится проверка.
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