В колонию Альметьевска пытались тайно провезти 24 мобильных телефона

В исправительной колонии №8 Альметьевска предотвратили попытку доставки ухищренным способом средств мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РТ.

24 мобильных телефона пытались провезти, спрятав в передней панели и задней двери автомобиля Mazda. Легковушку досмотрели перед воротами контрольно-пропускного пункта по пропуску автотранспорта на стоянке административного здания колонии. По данному факту проводится проверка.