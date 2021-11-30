В колонии в Пестречинском районе РТ в декабре откроют православный храм

Представитель Общественного совета при УФСИН России по РТ Евгений Гаврилкин привез иконы для нового православного храма в ИК-3 в селе Пановка Пестречинского района республики.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Фундамент храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» заложили в июле этого года. Священная обитель на территории колонии возведена из СИП-панелей на свайном фундаменте. Строительство проводилось за средства благотворителей по программе «Сельская церковь».

Сейчас идет подготовка храма к открытию, которое запланировано на декабрь этого года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

В колониях Татарстана действуют 7 православных храмов и 5 молельных комнат. Сейчас в исправительных учреждениях республики содержатся более 2900 православных осужденных, из них регулярно посещают богослужения четыреста человек.

«Пусть этот храм станет для тех, кто отбывает наказание в этой исправительной колонии домом молитвы, в котором они обретут силы, чтобы бороться с грехом. Ради этого и строятся храмы в исправительных учреждениях, чтобы с их появлением начиналось возрождение душ человеческих. Человеку, который споткнулся, часто бывает трудно найти силы, чтобы подняться. Но Господь дает силы. Матерь Божия помогает не впадать в уныние и отчаяние, возвращает надежду и дарует радость раскаяния», – отметил священнослужитель.