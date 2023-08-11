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Руc Тат
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Происшествия 11 августа 2023 15:59

В колонии-поселении №17 в Татарстане стартовала кампания по сбору зерна

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Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

Осужденные дигитлинской колонии-поселения №17 начали уборку зерновых культур, сообщают в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Отмечается, что стартовала уборка озимой ржи и ярового ячменя. С 110 гектаров сельскохозяйственных земель собрано 840 центнеров урожая ржи и 400 центнеров ячменя. Еще 50 гектаров овса и яровой пшеницы ждут своей очереди.

Как отметили в ведомстве, на данных работах трудоустроены 11 осужденных.

Также руководство уделяет внимание вопросам безопасности, на полях постоянно дежурит пожарный автомобиль.

Параллельно с уборкой в колонии-поселении начался посев озимых. Всего под урожай 2024 года планируется сеять 100 гектаров озимых культур, отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

#УФСИН #колония-поселение #сбор урожая
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