В колонии-поселении №17 в Татарстане стартовала кампания по сбору зерна

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

Осужденные дигитлинской колонии-поселения №17 начали уборку зерновых культур, сообщают в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Отмечается, что стартовала уборка озимой ржи и ярового ячменя. С 110 гектаров сельскохозяйственных земель собрано 840 центнеров урожая ржи и 400 центнеров ячменя. Еще 50 гектаров овса и яровой пшеницы ждут своей очереди.

Как отметили в ведомстве, на данных работах трудоустроены 11 осужденных.

Также руководство уделяет внимание вопросам безопасности, на полях постоянно дежурит пожарный автомобиль.

Параллельно с уборкой в колонии-поселении начался посев озимых. Всего под урожай 2024 года планируется сеять 100 гектаров озимых культур, отметили в ведомстве.