В Коломне после сообщений о взрыве подняли в воздух беспилотники

После вчерашних сообщений о взрыве в Коломне продолжается патрулирование территории, в воздух подняты беспилотники для обследования местности. Об этом заявил глава подмосковного города Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

«После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории», — проинформировал мэр.

Чиновник также заверил, что возгораний и повреждений в Коломне нет, газовое и электроснабжение в городе работают штатно. По его данным, экстренные службы не обнаружили признаков взрыва на городской территории, а «безопасности жителей ничего не угрожает».

«Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения», — добавил мэр, обращаясь к горожанам.

Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали для проверки информации о взрыве в Коломне. Очевидцы рассказывали, что слышали громкий свист, после чего прогремел взрыв, появились дым и зарево.

Позднее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что взрыв прогремел в воздухе. «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — утверждал он.