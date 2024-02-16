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В колледже Нижнекамска появились парты героев в память о бойцах СВО
В Нижнекамском политехническом колледже появились первые парты героев. Таким образом в учебном заведении увековечили имена своих бывших студентов, отдавших жизни в зоне спецоперации.
Парта выглядит как большое полотно. В центре стола — портрет героя, военного медика Дениса Хрисанова. Более 20 лет назад он учился в стенах этого колледжа — тогда еще техникума. Сегодня его биографию, в том числе и участие в спецоперации изучает новое поколение студентов.
«Это пример для нашего подрастающего поколения. Сейчас многие ребята узнали, что такое быть настоящим мужчиной», — говорят родители Дениса Галина и Николай Хрисановы.
В соседнем кабинете еще одна парта, которая посвящена памяти бойца Марата Ахиярова. Состоявшийся строитель, заместитель начальника цеха добровольно отправился в зону СВО. За плечами у него был реальный боевой опыт.
После чеченской кампании Марат решил, что на передовой его знания, умения и навыки обязательно пригодятся.
Парта героя — это не мемориал, а действующая учебная мебель. Почетное право сидеть за ней будет предоставлено отличникам учебы, активистам.
Парту имени Марата Ахиярова доверили победителям чемпионатов профессионального мастерства.
«Это большая ответственность», — говорит студентка Кристина Селиванова.
«Я горд собой, что буду сидеть за партой героя», — вторит ей Данияр Аминов.
Не забывают в колледже и обо всех своих бывших студентах погибших в ходе боевых конфликтов. Их шесть человек. В их честь накануне, в день 35-летия вывода войск из Афганистана, открыли мемориальную доску.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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