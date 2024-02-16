В колледже Нижнекамска появились парты героев в память о бойцах СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

В Нижнекамском политехническом колледже появились первые парты героев. Таким образом в учебном заведении увековечили имена своих бывших студентов, отдавших жизни в зоне спецоперации.

Парта выглядит как большое полотно. В центре стола — портрет героя, военного медика Дениса Хрисанова. Более 20 лет назад он учился в стенах этого колледжа — тогда еще техникума. Сегодня его биографию, в том числе и участие в спецоперации изучает новое поколение студентов.

«Это пример для нашего подрастающего поколения. Сейчас многие ребята узнали, что такое быть настоящим мужчиной», — говорят родители Дениса Галина и Николай Хрисановы.

Фото: Надежда Багаутдинова

В соседнем кабинете еще одна парта, которая посвящена памяти бойца Марата Ахиярова. Состоявшийся строитель, заместитель начальника цеха добровольно отправился в зону СВО. За плечами у него был реальный боевой опыт.

После чеченской кампании Марат решил, что на передовой его знания, умения и навыки обязательно пригодятся.

Парта героя — это не мемориал, а действующая учебная мебель. Почетное право сидеть за ней будет предоставлено отличникам учебы, активистам.

Фото: Надежда Багаутдинова

Парту имени Марата Ахиярова доверили победителям чемпионатов профессионального мастерства.

«Это большая ответственность», — говорит студентка Кристина Селиванова.

«Я горд собой, что буду сидеть за партой героя», — вторит ей Данияр Аминов.

Не забывают в колледже и обо всех своих бывших студентах погибших в ходе боевых конфликтов. Их шесть человек. В их честь накануне, в день 35-летия вывода войск из Афганистана, открыли мемориальную доску.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.