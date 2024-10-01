В Колледже КИУ открыли Парту Героя

Фото пресс-службы КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Сегодня в Колледже Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова увековечили память о славном выпускнике Даниле Саитове, мужественно сражавшемся и погибшем в специальной военной операции. На парте размещена фотография бойца, информация о его жизненном пути и ратном подвиге.

Открывая церемонию заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, ректор университета Асия Тимирясова отметила, что с идеей о присоединении к Всероссийскому проекту «Парта Героя» и сохранении памяти о своем друге выступили преподаватели и одногруппники Даниила Саитова.

«Дата открытия парты выбрана не случайно. С одной стороны, мы в колледже каждый год вспоминаем тот день, когда Данил совершил боевой подвиг. С другой – накануне вся страна отмечала День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Наконец, завтра Дeнь cpeднeгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния и подвиг Данила Саитова еще одно подтверждение того, что в колледжах и техникумах растет достойная смена героев и защитников Родины», - сказала она.

Парта установлена в кабинете, где будут проходить занятия по истории России и Татарстана и основам безопасности и защиты родины – новому предмету, который появился в расписании занятий с нынешнего учебного года. Право обучаться за памятной Партой Героя получат студенты, добившиеся высоких результатов в учебе, творчестве, науке и спорте, добровольческой и общественной деятельности.

В мероприятии приняла участие и мама Данила Саитова. Она выразила благодарность руководству колледжа, Правительству Татарстана за поддержку и память о сыне.

Указом Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Участники церемонии подчеркнули, что начиная со следующего года, такие парты должны быть установлены во всех образовательных организациях республики. Они помогут школьникам и студентам узнавать о боевых и трудовых подвигах героев, будут мотивировать молодых людей на хорошую учебу и активное участие в социальных проектах.

Право торжественно открыть парту героя предоставили матери Данила - Саитовой Минсифе Ханафиевне. Многие из присутствующих не смогли сдержать слез.

Саитов Данил Рафисович оставил яркий след в истории, и его подвиг будет вдохновлять новые поколения. Мы гордимся нашим героем!

***

Данил Саитов родился 29 ноября 2001 года в г.Сургуте. В 2013 году он вместе с семьей переехал в Высокогорский район Республики Татарстан. В 2019 году поступил в Колледж Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова. Был старостой группы студентов, обучавшихся по специальности «Юриспруденция». Во время церемонии открытия мемориальной парты однокурсники и наставники Данила вспоминали, что он прилежно учился, занимался спортом, принимал участие в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах. Был доброжелательным, улыбчивым парнем, отличался глубоким чувством справедливости и строил серьезные планы на будущее.

В 2021 году, после окончания колледжа, вместо срочной службы, Данил Саитов поступил на военную службу по контракту в должность водителя-электрика отделения взвода реактивной артиллерийской батареи.

25 сентября 2022 года во время выполнения боевой задачи в составе штатного боевого отряда в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, подразделение, в котором Данил проходил службу, вело прикрытие наших сил от ударов противника.

В ходе ожесточенных боев под натиском артиллерии противника отряд мужественно продолжал защищать свой рубеж обороны. Данил Саитов выполнил свою боевую задачу, но в ходе обстрела ствольной артиллерии получил осколочные ранения и геройски погиб в ходе ведения боя. Ценой собственной жизни он спас своих боевых товарищей. За проявленную отвагу и смелость в ходе проведения специальной военной операции Данил был награжден высокой государственной наградой «Орден Мужества» (посмертно).