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Ру Тат
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Наука и образование
20 марта 2022  16:30

В колледжах Казани пройдут дни открытых дверей WorldSkills для работодателей

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В Казанском радиомеханическом колледже дали старт серии дней открытых дверей WorldSkills для работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. 

«Цель проекта — знакомить предприятия с возможностями учебных учреждений. А студенты и компании могут найти друг друга уже на этом этапе», — отмечают в ведомстве. 

Как рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин, работодатели во время дней открытых дверей могут посетить мастерские и лаборатории, а также пообщаться с преподавателями и студентами, оценить организацию подготовки специалистов. 

«Такие мероприятия помогают наладить взаимоотношения предприятий и колледжей, техникумов в вопросах трудоустройства, подготовки специалистов для конкретных организаций», — уточнил он. 

На первом мероприятии побывали сотрудники более 20 предприятий Татарстана. Встречи будут продолжаться в других колледжах и техникумах.

#казанский радиомеханический колледж #WorldSkills
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