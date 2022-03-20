В колледжах Казани пройдут дни открытых дверей WorldSkills для работодателей

В Казанском радиомеханическом колледже дали старт серии дней открытых дверей WorldSkills для работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Цель проекта — знакомить предприятия с возможностями учебных учреждений. А студенты и компании могут найти друг друга уже на этом этапе», — отмечают в ведомстве.

Как рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин, работодатели во время дней открытых дверей могут посетить мастерские и лаборатории, а также пообщаться с преподавателями и студентами, оценить организацию подготовки специалистов.

«Такие мероприятия помогают наладить взаимоотношения предприятий и колледжей, техникумов в вопросах трудоустройства, подготовки специалистов для конкретных организаций», — уточнил он.

На первом мероприятии побывали сотрудники более 20 предприятий Татарстана. Встречи будут продолжаться в других колледжах и техникумах.