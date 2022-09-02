В колледжах Казани и Набережных Челнов открылись мастерские по компетенциям WorldSkills

В двух колледжах Татарстана появились профессиональные мастерские. Современная материально-техническая база позволит подготовить востребованных специалистов и расширит возможности подготовки кадров для приоритетных секторов экономики, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В Казанском радиомеханическом колледже открылись мастерские по компетенциям «Интернет вещей» и «Сетевое и системное администрирование». В Набережночелнинском политехническом колледже начали работу мастерские по компетенциям «Электромонтаж» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

«В новых мастерских будет организовано обучение студентов по основным и дополнительным образовательным программам и реализованы краткосрочные программы профессионального обучения и повышения квалификации», – отметили в министерстве.

Кроме этого, они станут центрами для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills.

Мастерские созданы по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.