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В колл-центр Минздрава Татарстана теперь можно позвонить по короткому номеру
В первый день лета единый колл-центр здравоохранения Татарстана перешел на удобный короткий номер телефона. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.
«Для звонков с мобильных устройств достаточно набрать 03-16. Новый номер легко запомнить: 03 – номер скорой помощи, 16 – код региона. Для звонков со стационарных телефонов – 8 800 200-03-16», – уточнили в пресс-службе ведомства.
При этом звонки бесплатные, колл-центр работает круглосуточно.
«Татар-информ» подробно рассказывал, как можно записаться к врачу по одному звонку или получить справочную информацию, позвонив в единый колл-центр.
Если дозвониться по новому номеру не удалось, то стоит попробовать позвонить по старому номеру 8 843 558-03-03, он работает во время переходного периода.
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