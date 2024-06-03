В колл-центр Минздрава Татарстана теперь можно позвонить по короткому номеру

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первый день лета единый колл-центр здравоохранения Татарстана перешел на удобный короткий номер телефона. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Для звонков с мобильных устройств достаточно набрать 03-16. Новый номер легко запомнить: 03 – номер скорой помощи, 16 – код региона. Для звонков со стационарных телефонов – 8 800 200-03-16», – уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом звонки бесплатные, колл-центр работает круглосуточно.

«Татар-информ» подробно рассказывал, как можно записаться к врачу по одному звонку или получить справочную информацию, позвонив в единый колл-центр.

Если дозвониться по новому номеру не удалось, то стоит попробовать позвонить по старому номеру 8 843 558-03-03, он работает во время переходного периода.