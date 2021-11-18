В колбасе из Чувашии и Мордовии обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней

В колбасе, привезенной в Татарстан из Чувашии и Мордовии, была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«На днях в пробах колбасных изделий, завезенных из Чувашии и Мордовии, обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. В связи с этим просим принять следующие меры по недопущению проникновения вируса на территорию республики», — сказано в сообщении.

Специалисты ведомства рекомендуют не оставлять на земле остатки пищи, исключить из сухого пайка продукты питания, содержащие свинину и мясо кабана. Охотникам рекомендовано не оставлять биологические отходы после разделки добытых охотничьих ресурсов. В случае подозрительной ситуации следует незамедлительно сдать пробы в ветлаборатории для исследования на вирус АЧС.