В КНИТУ прошла встреча «День Татнефти» для студентов и школьников

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) прошел «День Татнефти» – карьерное мероприятие для студентов профильных направлений. В этом году его организовали на двух площадках вуза, а участниками стали около 350 обучающихся.

«Для нас важно не просто привлекать молодых специалистов, а выстраивать с ними долгосрочное профессиональное партнерство. Такие встречи помогают студентам увидеть реальные возможности развития в «Татнефти», а нам – познакомиться с будущими лидерами отрасли», – рассказал начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики компании Евгений Гаврилов.

На лекциях представители «Татнефти» рассказали о подходах к работе с молодыми специалистами: про систему наставничества, меры социальной поддержки и возможности карьерного роста.

Внимание уделили экологическим проектам и участию сотрудников в природоохранной деятельности.

«Я активно занимаюсь научной деятельностью, изучаю экологические аспекты. Меня привлекло, что у «Татнефти» множество передовых разработок в эко-направлении – это действительно интересно», – рассказал студент третьего курса Анатолий Сигал.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Участники задали вопросы о предстоящей производственной практике, научной деятельности, об открытых вакансиях и перспективах профессионального роста. По итогам встречи 33 студента выразили готовность к работе в управлении «Татнефтегазпереработка» (УТНГП), еще 29 – на нефтеперерабатывающем комплексе компании.

Наиболее востребованными оказались такие специальности, как инженер-технолог, оператор технологических установок, инженер отдела технического надзора и охраны окружающей среды (ОТНиО), специалист по обучению персонала и инженер по промышленной безопасности.

При этом сохраняется устойчивый интерес и к рабочим профессиям – слесарям контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), электромонтерам, газорезчикам и аппаратчикам химводоочистки (ХВО).

Интерес к мероприятию проявили также школьники. Учащиеся из Нижнекамска приехали в Казань, чтобы узнать о возможностях обучения и работы.

Помимо деловой части, для участников подготовили интеллектуальную игру по истории компании, фотобудку, мастер-класс по кастомизации сумок, а также выставку нефтепродуктов.