В КНИТУ открыли первую в России полиолефиновую лабораторию

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) открылась первая в России учебная лаборатория, созданная в рамках передовой инженерной школы «ПромХимТех». В ней будут готовить специалистов в области синтеза, технологии получения и переработки полиолефинов. Ключевым партнером выступила компания СИБУР, она предоставит студентам возможность пройти стажировки на производственных предприятиях и в R&D-центрах, а также обязуется трудоустроить всех выпускников магистерской программы по результатам обучения.

«Создание первой в России полиолефиновой лаборатории — это стратегический шаг для нашего университета и всей страны. Мы рады тому, что наш вуз становится платформой для подготовки специалистов в области высокотехнологичных материалов, которые будут востребованы на предприятиях крупного промышленного сектора. Взаимодействие с лидерами индустрии, такими как СИБУР, позволяет нашим студентам получить не только глубокие теоретические знания, но и уникальный практический опыт», - отметил ректор КНИТУ Юрий Казаков.

Он также подчеркнул, что важным для вуза является дальнейшее трудоустройство выпускников по полученной ими в КНИТУ специальности. Обучение по магистерской программе в новой полиолефиновой лаборатории позволит реализовать это в рамках предприятий СИБУРа.

Ежегодно в КНИТУ планируют готовить до 24 специалистов. Первый набор, состоящий из 12 студентов, уже начал обучение по программе «Производство, переработка и применение полиолефинов». После окончания курса специалисты смогут работать в таких направлениях, как научно-исследовательская деятельность (R&D), пилотные установки, производственные подразделения и технический сервис. В программу обучения входит базовый курс по полимерам, спецкурсы по синтезу и переработке полиолефинов, а также о разработке катализаторов и внедрении инноваций в производство. Помимо преподавателей Казанского национального исследовательского института к учебному процессу привлекут экспертов СИБУРа.

«Открытие первой в России учебной полиолефиновой лаборатории — это значимый шаг не только для Татарстана, но для всей химической промышленности страны. Новая образовательная платформа позволит готовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для дальнейшего роста и инноваций в этой стратегически важной отрасли. Проект отражает наше стремление к развитию отечественных технологий и укреплению кадрового потенциала. Мы уверены, что выпускники программы станут лидерами индустрии и внесут важный вклад в развитие полимерных производств в России», - сказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

Планируется, что лаборатория будет загружена не только обучением магистрантов, но и выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для СИБУРа. Также предусмотрено дистанционное обучение сотрудников компании.

«В России сильная химическая школа, но целенаправленного обучения по полиолефинам до этого нигде не существовало. На текущий момент объем производства достигает порядка 5,3 миллионов тонн, и в ближайшие 5 лет вырастет до 11 млн. Это значительная часть экономического роста страны и в целом химической отрасли, значимая часть бизнеса для компаний. Создание подобной лаборатории позволит интегрировать науку, образование и бизнес, перейти к решению практических задач», - подчеркнул директор по НИОКР и инновациям компании СИБУР Сергей Тутов.

Объем инвестиций на материально-техническое оснащение новой лаборатории составил порядка 120 миллионов рублей. При этом 60 млн – это средства федерального гранта, остальную часть инвестировала компания СИБУР.

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»