В КНИТУ открылась лин-лаборатория офисных процессов

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете 25 мая состоялось открытие лаборатории по бережливому производству — первого в Татарстане учебно-имитационного комплекса офисных процессов с цифровыми решениями.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

Класс «Бережливый офис» открыт на кафедре инноватики в химической технологии КНИТУ при поддержке ПАО «Газпром» и представляет собой центр практического обучения операционной эффективности: здесь в игровой форме моделируется работа предприятия, прорабатываются реальные проблемные ситуации в офисе и на конкретных участках производства. Комплекс цифровых решений, интегрированных в бизнес-игру, значительно расширяет возможности лаборатории.

«Для нас это знаковое событие. Внедрение бережливого производства на предприятиях нефтегазохимического комплекса — современный тренд, — подчеркнула на церемонии открытия проректор КНИТУ по учебной работе, профессор Дильбар Султанова. — Важно, что компания „Газпром“ поддержала это направление».

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

«КНИТУ, наш вуз-партнер, идет на опережение в области бережливого производства, — заметила Гульнара Ахметова, заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений компании «Газпром Трансгаз Казань». — Мы уже согласовали программу повышения квалификации, и скоро здесь будет обучаться первая группа наших работников».

Это уже второй учебный лин-центр в КНИТУ: первая лаборатория, воспроизводящая производственный поток, была запущена в конце 2021 года. Логика новой лаборатории состоит в повышении эффективности офисного процесса: здесь имитируется комплексная офисная работа предприятия через деятельность специалистов, участвующих в офисном процессе на своих рабочих местах — от склада, отдела продаж до приемки изделий.