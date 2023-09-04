В КНИТУ-КХТИ после реновации открылась лаборатория нефтехимического синтеза

1 сентября в КНИТУ-КХТИ открылась большая учебная лаборатория органического и нефтехимического синтеза. Полностью обновленное, современное учебное пространство появилось в одном из ведущих подразделений технологического университета — Институте нефти, химии и нанотехнологий.

Открытие лаборатории — один из пунктов масштабной программы модернизации учебных, научных и общественных пространств КНИТУ-КХТИ, которую реализует с 2020 года команда ректора Юрия Казакова. Приблизить радостное событие помогло содействие компании «Газпром переработка» и Газпромбанка, оказавших финансовую поддержку ремонтных работ и закупки лабораторного оборудования. «Хотелось бы поблагодарить наших партнеров за помощь и неравнодушное отношение к науке и образованию», — сказал в приветственной речи руководитель вуза.

В свою очередь, представители компаний Дарья Степанова и Юрий Майорчик говорили о том, что выпускники КНИТУ-КХТИ обладают хорошим уровнем знаний и это позволяет им успешно строить карьеру на производстве и в управлении (показательным примером здесь является выпускник 1995 года Айрат Ишмурзин, ныне генеральный директор ООО «Газпром переработка»), о том, что у сторон есть и желание, и возможности развивать партнерские отношения.

Новая лаборатория расположена на кафедре технологии основного органического и нефтехимического синтеза, которая носит имя своего основателя и первого руководителя, выдающегося химика профессора Гильма Камая (1901—1970). Участие в церемонии открытия приняла его дочь Светлана Камай.

«Я счастлива, что дело моего отца продолжается, что у него столько молодых последователей, — обратилась она к собравшимся преподавателям и студентам. — Его жизнь — образец беззаветной верности науке, гражданского мужества и целеустремленности. Он сделал сам себя: босоногий мальчишка из Тетюш стал выдающимся ученым, именем которого названа химическая реакция, создателем научной школы и этой плодотворной кафедры. Надеюсь, что его пример многих из вас будет вдохновлять на жизненном и научном пути».

Лаборатория укомплектована автоматизированными вытяжными шкафами и другим необходимым для безопасной работы оборудованием. Новое образовательное пространство уже включено в расписание занятий. Еженедельно здесь будут проводить химические эксперименты более 350 будущих инженеров.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ