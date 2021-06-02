В КНИТУ-КХТИ открылся тренинговый центр международного консорциума Erasmus+ MODEST

С 1 по 4 июня в Казанском технологическом университете проходит встреча участников международного консорциума Erasmus+ «Модернизация программ аспирантуры по естественно-научным и техническим направлениям и совершенствование методик обучения (MODEST)». Мероприятие проходит в смешанном формате — приехать лично смогли представители российских (МФТИ, МИИГАиК, РГППУ) и армянских вузов (Национальный политехнический университет Армении и Ереванский государственный университет), в онлайн-режиме участвуют университеты Латвии, Беларуси, Польши и Великобритании.

В рамках мероприятий в КНИТУ-КХТИ будет создан распределенный докторский тренинговый центр для аспирантов и молодых ученых. Развитием гибких умений будет заниматься кафедра иностранных языков в профессиональной коммуникации, исследовательских умений, в области химии — кафедра физической и коллоидной химии. Координацию будет осуществлять отдел аспирантуры при общей финансовой поддержке проекта Erasmus+ MODEST Европейской комиссией.

1 июня на кафедре иностранных языков в профессиональной коммуникации КНИТУ-КХТИ прошло торжественное открытие части докторского тренингового центра. Гостям презентовали интерактивные возможности центра, а также модули «Презентационные навыки» и «Академическое письмо», реализуемые на базе КНИТУ-КХТИ и Московского физико-технического института.

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры Ереванского государственного университета Армен Саргсян отметил, что Консорциум является уникальным мостом между вузами и научными институтами России, стран Европы и СНГ.