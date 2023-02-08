В КНИТУ-КХТИ открылась новая лаборатория молекулярной инженерии

В День российской науки в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) открыли новую лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием для изучения структуры молекул и построения на их основе новых материалов.

Она называется «Молекулярная инженерия и Smart materials». Вместо традиционного перерезания ленточки провели химический эксперимент: каждый из участников мероприятия добавил в колбу реактив и только когда все элементы были внесены, цвет жидкости поменялся с красного на ярко-зелёный — дав старт началу работы.

В арсенале лаборатории ИК и УФ-спектрометры, спектрофлюориметр, атомно-силовой микроскоп, люминесцентные микроскопы, приборы для изучения дисперсии и другое научное оборудование, которое используется в самых разных областях: от нефтехимии до медицины.

«Именно на таком оборудовании выполняются исследования мирового уровня, результаты которых публикуются в самых авторитетных научных журналах в области химии», — пояснил профессор Юрий Галяметдинов, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии КНИТУ.

В лаборатории будут работать магистры двух направлений — «Молекулярная инженерия» и Smart Materials, а также аспиранты и молодые ученые.

По словам врио ректора КНИТУ Юрия Казакова, важно, что всё оборудование будет активно использоваться:

«Оно имеет большое прикладное значение. Показателен тот факт, что двое сотрудников кафедры, на базе которой открылась эта лаборатория, буквально сегодня стали обладателями гранта фонда Владимира Потанина, что говорит о высоком уровне подготовки наших научных кадров», — отметил руководитель университета.