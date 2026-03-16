В КНИТУ-КАИ выпустили первых в России слабослышащих тренеров по йоге

Учебный центр «Лотос» и Казанский учебно-исследовательский и методический центр КНИТУ-КАИ выпустили первую в стране группу инструкторов йоги с нарушениями слуха. Дипломы о переподготовке получили 15 человек из разных регионов, включая студентов университета, сообщает пресс-служба вуза.

Проект «Гибкая тишина» реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Обучение длилось 4,5 месяца и проходило бесплатно.

Преподаватель КУИМЦ и тренер центра «Лотос» Ксения Кочергина пояснила, что это первый подобный курс в России. Выпускники теперь могут проводить занятия для глухих и слабослышащих без помощи сурдопереводчика.

Специально для проекта разработали адаптированную методику, онлайн-лекции и офлайн-занятия. Также создали уникальный словарь «Санскрит – Русский язык – Язык жестов». По словам Кочергиной, работа была кропотливой, так как русский жестовый язык ограничен по лексике – совместно с переводчиками и участниками приходилось создавать новые слова и выражения.

Выпускным экзаменом стало проведение самостоятельного занятия для группы. 15 марта новые инструкторы проведут онлайн-урок для аудитории до 150 человек. Несколько казанских центров уже выразили заинтересованность в специалистах, способных работать в инклюзивной среде без услуг переводчика.