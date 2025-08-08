В КНИТУ-КАИ – самый большой прием на бюджет за всю историю вуза

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

В 2025 году в КНИТУ-КАИ отметили самый большой план приема на бюджет на программы бакалавриата и специалитета за современную историю вуза. В Казани это 1600 мест, в четырех филиалах по Татарстану (Альметьевском, Лениногорском, Набережночелнинском и Чистопольском) суммарно выделено 263 места.

Университет получил на 31% больше заявлений от абитуриентов по сравнению с прошлым годом – почти 50 тысяч.

Наблюдается возросший интерес к инженерным специальностям Института авиации, наземного транспорта и энергетики, Института автоматики и электронного приборостроения, а также Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий.

Значительно популярнее по сравнению с прошлым годом стали такие направления подготовки и специальности, как «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Оптотехника», «Машиностроение» и «Биотехнические системы и технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника».

