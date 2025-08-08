news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 15:07
ERID: 2VtzquyCfbF

В КНИТУ-КАИ – самый большой прием на бюджет за всю историю вуза

Читайте нас в
Телеграм
В КНИТУ-КАИ – самый большой прием на бюджет за всю историю вуза
Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

В 2025 году в КНИТУ-КАИ отметили самый большой план приема на бюджет на программы бакалавриата и специалитета за современную историю вуза. В Казани это 1600 мест, в четырех филиалах по Татарстану (Альметьевском, Лениногорском, Набережночелнинском и Чистопольском) суммарно выделено 263 места.
Университет получил на 31% больше заявлений от абитуриентов по сравнению с прошлым годом – почти 50 тысяч.

Наблюдается возросший интерес к инженерным специальностям Института авиации, наземного транспорта и энергетики, Института автоматики и электронного приборостроения, а также Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий.

Значительно популярнее по сравнению с прошлым годом стали такие направления подготовки и специальности, как «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Оптотехника», «Машиностроение» и «Биотехнические системы и технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника».

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» (КНИТУ-КАИ).

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

7 августа 2025