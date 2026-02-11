В КНИТУ-КАИ прошел «Урок мужества», посвященный дате вывода войск из Афганистана

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

В преддверии даты вывода войск из Афганистана для студентов КНИТУ-КАИ журналист «Татар-информа», член поисковой группы по пропавшим без вести в Афганистане Дмитрий Киселев провел «Урок мужества» с показом документального фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова».

Фильм был создан на добровольные пожертвования сотен людей и посвящен уроженцу Мамадышского района Республики Татарстан рядовому 357 парашютно-десантного полка, пропавшему без вести в афганской провинции Бамиан в августе 1982 года.

В фильме собраны уникальные свидетельства однополчан, которые были в последнем бою Ильшата, а также рассказы афганских моджахедов, участвующих в этом бою, включая командира отряда.

«Год защитника Отечества показал, что в стране растет интерес к военно-патриотической тематике со стороны детей и молодежи. Подобные «Уроки мужества» – это глубокий и важный процесс воспитания, который помогает формировать у молодежи патриотические чувства. Гордость за свою страну. Знание ее великого исторического прошлого и уважение к ее героям», – поделился Дмитрий Киселев.

Также он отметил, что судя по тому, какой живой интерес вызвала тема Афганской войны у присутствующих студентов и сколько было задано ими вопросов, поколение растет патриотичным.

«Можно быть спокойным: это поколение мы не теряем и можем на него рассчитывать в будущем», – отметил Дмитрий Киселев.

«Огромное спасибо за содействие в организации встречи доценту кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ, члену Комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты РТ Наталье Топал. К большому сожалению, сегодня о пропавших без вести солдатах в Афганистане, как и о самой войне, вспоминают редко. Сейчас самому молодому участнику событий уже больше 50 лет. Но не должны уйти в забвение имена героев той войны. Это память без срока давности», – подчеркнул журналист.