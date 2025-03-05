В КНИТУ-КАИ придумали, как нарастить ресурс авиадвигателей

Ученые КНИТУ-КАИ имени А.Н Туполева и Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова разработали новую конструкцию топливных форсунок авиационных воздушно-реактивных двигателей с системой охлаждения, которая позволяет увеличить их ресурс. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского вуза.

Конструктивные схемы включают наружную рубашку охлаждения с каналами особой геометрии. Экономия ресурса достигается за счет предотвращения образования твердого углеродистого осадка на деталях форсунок.

«Твердые углеродистые отложения приводят к частичному или полному закоксовыванию каналов форсунки. В результате снижается тяга двигателя, нарушается процесс распыления топлива, что может вызвать прогар жаровой трубы с дальнейшим пожаром и взрывом всего самолета», – объяснил профессор Виталий Алтунин.

Внутренняя поверхность наружной рубашки охлаждения выполнена в виде конической резьбы с высотой зубьев от 3 до 5 миллиметров. Это помогает ограничивать дальнейший рост углеродистых отложений и обеспечивать работоспособность форсунки.

Исследования показали, что магнитные поля слабо влияют на процесс образования осадка, тогда как электростатические поля показали высокую эффективность. Система охлаждения может работать как в режиме естественной конвекции, так и с применением вынужденной конвекции за счет электрического ветра, создаваемого электростатическим полем.

В результате температура внутренних деталей форсунки ниже критического значения в 100 градусов Цельсия. Конструкция предусматривает возможность использования как жидкого, так и газообразного топлива, включая метан. Полученные данные были представлены на Чтениях памяти К. Э. Циолковского.

Новация может применяться не только в гражданской авиации, но и в аэрокосмической и космической отрасли, а также для наземных энергетических установок, использующих углеводородное топливо. Исследования проводились в рамках программы развития научно-технического потенциала отечественного авиадвигателестроения.

Научный коллектив возглавлял доктор технических наук, профессор КНИТУ-КАИ, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, президент Казанского регионального отделения РАКЦ, заслуженный изобретатель РТ Виталий Алтунин. В работе также участвовали доктор технических наук Константин Алтунин, аспиранты Марат Абдуллин, Константин Пронин, Никита Баданов и другие сотрудники КАИ.