В КНИТУ-КАИ подвели итоги первого акселератора «Крылья КАИ»

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Акселератор «Крылья КАИ» собрал 470 регистраций и 60 команд. Экватор преодолели 29 команд, в финал вышли 10.

Это первый авторский акселератор в истории КНИТУ-КАИ. Университет стал победителем конкурса АНО «Платформа Национальной технологической инициативы». В течение трех месяцев, с 16 сентября по 13 декабря, команда университета совместно с партнерами реализовала интересные практические занятия, «экспертную трубу», деловые игры и другие форматы динамичного обучения в рамках акселератора. Наибольшее погружение в тематику состоялось в рамках мастер-классов от предпринимателей в «технологических кафе», а также во время экскурсий на предприятия индустриальных партнеров, среди которых ООО «КЭМЗ», ООО НПП «Дериа Графикс», ООО «Компания «ГаммаТелеком», ООО «ЯрМаш Холдинг», АО «КАМА», ООО «Геоскан», ООО «АВТОТОР холдинг», АНО РИЭА «Рестарт». Автором и руководителем акселерационной программы выступила завкафедрой цифровой экономики Наталья Аппалонова.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

На закрытие акселератора собрался большой пул экспертов. Защиты проходили также в онлайн-режиме. «Для КНИТУ-КАИ это первый опыт, - отметил проректор по образовательной деятельности Роман Моисеев. - Развивается очень интересное направление в вузе, так как современность требует, чтобы в любом инженере были развиты компетенции предпринимателя, чтобы уметь коммерциализировать свои разработки».

Ребята, защищающие проект в демо-день, представили на суд экспертов проекты, которые охватывают разные сферы жизни: подписка на автомобильные услуги, вендинговые аппараты для горячего питания, антифрод-система с использованием возможностей ИИ, обучение на практике с помощью VR-технологий, БПЛА для поиска месторождения нефти, разработка технологического оборудования для контроля процесса отверждения связующего, платформа для аутсорсинга бизнес-аналитики для малых и средних предприятий и даже 2D-игра, погружающая в мир татарской культуры, мифов.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Во время защиты проектов многие эксперты отмечали, что студенты КНИТУ-КАИ правильно разбираются в бизнес-моделях. После презентаций команды получали предложения от экспертов и индустриальных партнеров по дальнейшей поддержке проектов.

Победители акселератора: I место завоевала команда «FinSec AI» студентов ИИЭП с проектом надежной защиты бизнеса от киберугроз, II место поделили проекты «Разработка технологического оборудования для контроля процесса отвержения связующего» и «Производство дронов-дирижаблей. Золин Технологии», на III месте - «BUSINESS INTELLIGENCE».

«Мы начали свой путь с кейс-чемпионата Молодежной программы FINOPOLIS.365. В течение трех месяцев было обучение, очень много встреч с трекером, полезная и крутая экспертная труба. Наш проект классный, актуальный, технологичный и использует технологии, которые еще никто не использует. К демо-дню мы разработали платформу. Следующий наш совместный проект – это «Стартап как диплом», - рассказала студентка ИИЭиП Полина Апанаева, лидер команды «FinSec AI» - победителя акселератора.

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ).