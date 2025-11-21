В КНИТУ-КАИ открылся региональный этап технофорума «Артпром». Он проходит в рамках Международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От Винта!» и представляет собой уникальную площадку, где специалисты промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированная молодежь обмениваются опытом и реализуют свои инновационные идеи.

По итогам конкурсного отбора лучшие региональные проекты будут номинированы, а победителей определят на финальном мероприятии, которое пройдет в 2026 году в Москве.

«Сегодня мы видим, как важен промышленный дизайн. Это опыт, где создаются инновационные продукты, определяющие наше будущее. Для перехода от импортозамещения до технологического лидерства необходимо развивать данное направление, поскольку это повысит рентабельность бизнеса и потребительскую ценность, одновременно оптимизируя производственный процесс. Поэтому я считаю, что данный фестиваль надо проводить ежегодно и на различных площадках», – отметила и.о. проректора по образовательной деятельности и молодежной политике КНИТУ-КАИ Венера Хамматова.

В рамках форума также прошла выставка, где были представлены технологические, культурные и образовательные проекты университетов, предприятий и творческих коллективов. Участники показали, как наука и промышленность пересекаются с искусством и дизайном. Среди экспонатов – изделия из переработанного стекла и настольные образовательные игры по химии, учебные платы и роботизированные платформы на базе российского микроконтроллера MIK32, художественные работы студентов в серии «Нефть как искусство», а также проекты промдизайна: национальные костюмы, аксессуары и стилизованный мотоцикл «Урал» от КаЗГИК.

«Посмотрев сегодняшнюю выставку, я верю, что у нас все впереди. Республика Татарстан – один из передовых регионов РФ в промышленности и экономике. К нам приезжает много людей из соседних регионов, стран за опытом, чтобы понять, как мы развиваем республику и достигаем таких высот. Все это богатство, блага, в которых живет наше население, это не только благодаря тому, что у нас есть нефть, газ или развитое сельское хозяйство, а благодаря нашей сплоченности и целеустремленности. Никакая промышленность не будет успешной без людей, которые придают красоту и новизну нашим разработкам», – подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

Доцент и директор передовой инженерной школы КАИ Леонид Шабалин рассказал о том, как технологии университета находят применение в различных областях искусства и промышленности.

«Прекрасно летают только красивые самолеты, созданные хорошими людьми», – процитировал он слова советского авиаконструктора Андрея Туполева.

Шабалин подчеркнул важность интеграции образовательного процесса с передовыми разработками и отметил использование современных технологий: композитных материалов, роботизированной крупногабаритной печати, аддитивных технологий, цифровых двойников и искусственного интеллекта, которые позволяют студентам участвовать в реализации реальных проектов.

Свои проекты на форуме также представили крупные татарстанские компании. «Татнефть» показала цифровые решения для нефтяной промышленности, «КАМАЗ» – достижения в автодизайне и промышленном туризме, «Нэфис-косметикс» – образовательные и технологические проекты, а ГК «Барс» – эко-технологичную спортивную одежду NATURAL ADVANCE для сборных команд России и зарубежья, объединяющую функциональность и современный дизайн.

«У нашей молодежи есть огромный потенциал. Наша задача – дать им платформу, где они смогут развиваться, заявить о себе, получить опыт и поддержку. Я хочу, чтобы эти таланты сначала получили признание в Татарстане, затем в России, а со временем – и во всем мире», – подытожила президент Союза дизайнеров РТ Лариса Фомина.