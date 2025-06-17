В КНИТУ-КАИ объединили науку, технологии и индустриальных партнеров

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Казани с 16 по 20 июня проходит XII Международная четаевская конференция. Торжественная церемония открытия научного форума состоялась сегодня в КНИТУ-КАИ.

Первый пункт в программе всего форума – открытие памятника советскому математику Николаю Четаеву. Бюст ученому установили напротив главного входа в здание КНИТУ-КАИ по одноименной улице (улице Четаева) – по левое крыло сверхзвукового Ту-144.

«Величайший человек, который относился к этой жизни с огромным удовольствием и ценил в ней все», – так описала Четаева вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

В 1931 году Четаев создал в Казанском государственном университете кафедру аэродинамики, а уже через год из этой кафедры «вырос» отдельный институт – КАИ. Оттого надпись на постаменте четаевского бюста и гласит: «Четаев Николай Гурьевич, основатель Казанского авиационного института».

Далее Фазлеева, в компании президента Академии наук РТ Рифката Минниханова и ректора казанского института культуры Розы Ахмадиевой, направились в здание, где два института экспонировали свои достижения.

Первой остановкой стал стенд Института математики и механики им. Лобачевского КФУ. Доцент кафедры теоретической механики Оскар Саченков представил со студентами эндопротезы для костей. Они уже прошли испытания на крысах, дальше – только люди. В своей разработке ученые применили особенности регулярной и нерегулярной структур – говоря упрощенно, геометрию. С помощью таких решеток им также удалось создать «таблетки», которые при наложении на раны быстрее рассасывают действующее вещество лекарственного препарата. Фазлеева отметила актуальность данных разработок для лечения и восстановления раненых в ходе боевых действий.

Московский Центр инженерных технологий «Экспонента» приехал со своей средой разработки Engee. На ее базе смоделировали сценарий полета крылатых ракет для тестирования датчиков, которые должны этот полет фиксировать. До сих пор для тестирования тех же датчиков приходилось запускать настоящие, дорогие ракеты. По словам представителей «Экспоненты», данная разработка была создана по заказу ВПК, и вскоре получит практическое применение.

Магистры КАИ (кафедры информационной безопасности, систем обработки информации и управления) представили почетным гостям компьютерное зрение, способное распознавать конкретные объекты: рабочую униформу, инструменты или дорожные знаки. Живой интерес стенд вызвал у экс-главы ГИБДД РТ. Рифкат Минниханов поинтересовался – не выполняет ли эту работу искусственный интеллект самостоятельно? Однако ИИ не работает сам по себе, и для корректной работы компьютерного зрения необходимо «кормить» ее правильными данными и фиксировать правильные результаты.

На последнем стенде сотрудник научно-исследовательской лаборатории №29 КАИ Дмитрий Голубович представил акустический сенсор для обнаружения беспилотных летательных средств. Сенсор представляет из себя полусферический вычислительный блок, покрытый десятками металлических трубок. Этими трубками сенсор ловит звуковые сигналы и определяет местоположение источника. Сегодня большинство БПЛА летят в режиме радиомолчания, и звук остается единственной «зацепкой». Работоспособность данного сенсора доказана, однако до практического применения пока далеко, считают в лаборатории. Дальность работы сенсора – всего 200 метров, но в будущем ее можно будет довести до 3-5 километров.

«Если вы были на выставке, то вы видели синтез науки, технологий и индустриального партнера», – подытожила Фазлеева.

После экскурсии по выставке Лейла Фазлеева и Рифкат Минниханов приняли участие в торжественном открытии самой конференции.

«Формируется уникальное междисциплинарное пространство для обсуждения современных научных достижений и прикладных решений в области механики, теории управления и цифровых технологий», – отметил Минниханов.

После приветственных слов стартовала пленарная сессия, в ходе которой прозвучали доклады на темы устойчивости полета космических аппаратов, цифровых платформ и трендах развития БАС.