В Книгу почета Казани внесут Веронику Кудерметову

В Книгу почета Казани внесут АО «Татэлектромонтаж», Республиканскую Общественную организацию ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ», депутата Госдумы Ирека Богуславского, теннисистку и заслуженного мастера спорта России Веронику Кудерметову. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, все предложенные кандидаты внесли весомый вклад в развитие Казани в самых разных сферах.

Республиканскую организацию «Союз ветеранов РТ» основали в 1965 году. Она помогает ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Вооруженных сил России, правоохранителям, ветеранам госслужбы и т. д. С 2021-го председателем организации является генерал-майор Александр Бородин.

Также члены Союза охватывают все муниципалитеты Татарстана, взаимодействуют с органами власти, учебными заведениями и патриотическими организациями, занимаются благотворительностью (собрали больше 2 млн рублей за последние пять лет).

Еще в Союзе акцентируют внимание за патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи: организуют встречи поколений, акции, выставки и разные игры. За последние пять лет в таких мероприятиях поучаствовало более 40 тыс. учащихся и ветеранов.

Сегодня члены организации собирают «гуманитарку» и помогают участникам СВО и их семьям: за три года собрали более 120 млн рублей.

АО «Татэлектромонтаж» – одно из крупнейших и ведущих электромонтажных предприятий России. Его основали в 1957-м. Специализация компании: электромонтажные, пусконаладочные и строительные работы, проектирование, инжиниринг и промпроизводство.

Специалисты организации строили крупнейшие заводы Татарстана, «Ростсельмаша», Волгоградского трубного завода, Старооскольского и Череповецкого металлургических комбинатов, Калининской атомной станции, возводили космодромы «Байконур», «Плесецк» и т. д.

Ирек Богуславский, депутат Госдумы РФ, работал в малом и среднем бизнесе. В 1999-м он возглавил Казанский химкомбинат, на чьей базе создали компанию «Нэфис Косметикс». Позже основали ГК «Нэфис», куда включили Казанский жировой комбинат – одно из самых крупных предприятий масложировой отрасли России.