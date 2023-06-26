В КНДР заявили, что агрессивные действия США толкают полуостров к ядерному конфликту

Агрессивные действия США, включая проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту. Об этом сказано в докладе Института американских исследований при МИД КНДР, передает ТАСС.

«Из-за агрессивных действий США уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без этого царит нестабильность, стал ближе к порогу ядерной войны», — приводится цитата из документа.

Авторы заявляют, что после избрания президентом Южной Корее Юн Сок Ёля, «помешанного на низкопоклонстве перед Вашингтоном», в стране «беспрерывно проводились различные военные учения под управлением США», и маневры становились «все более безрассудными».

В докладе также отмечается, что Вашингтон проводит в регионе на «беспрецедентном уровне» разведывательные операции.