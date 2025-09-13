news_header_top
Общество 13 сентября 2025 14:55

В КНДР запретили использовать слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке»

Власти КНДР запретили использование ряда иностранных слов, в том числе «гамбургер», «мороженое» и «караоке». Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно информации, в стране решено заменить англоязычные заимствования на национальные аналоги. Так, гамбургер предлагается именовать «дадзин-гоги-гёппан» («двойной хлеб с говяжьим фаршем»), мороженое – «эсыукимо», а караоке-машины – «машинами для экранного сопровождения».

Изменения касаются и туристической сферы: в Вонсане, популярном у гостей из России и Китая, экскурсоводам предписано отказаться от западных выражений. Сейчас, по данным издания, около 20-30 гидов проходят обучение для освоения новой терминологии и последующего отказа от иностранных заимствований.

