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В КНДР создадут туристическую зону с пляжем и гостиницами
В КНДР сейчас создается Вонсан-Кальмаская туристическая зона с пляжем на 4 км, где будут расположены множество гостиниц, отелей и магазинов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Напомним, во Владивосток вернулась первая после пандемии коронавируса российская туристическая группа в составе 98 человек. С 9 февраля им удалось посетить основные достопримечательности столицы страны Пхеньяна и отдохнуть на горнолыжном курорте Масикрён. Их сопровождали российские журналисты.
«Также туристическая программа включила посещение российскими СМИ строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, которая расположилась на площади 2,8 кв. км и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое», — рассказали в пресс-службе приморского правительства.
Отмечается, что новая турзона начнет принимать туристов в ближайшие годы.
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