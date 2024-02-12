В КНДР создадут туристическую зону с пляжем и гостиницами

В КНДР сейчас создается Вонсан-Кальмаская туристическая зона с пляжем на 4 км, где будут расположены множество гостиниц, отелей и магазинов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Напомним, во Владивосток вернулась первая после пандемии коронавируса российская туристическая группа в составе 98 человек. С 9 февраля им удалось посетить основные достопримечательности столицы страны Пхеньяна и отдохнуть на горнолыжном курорте Масикрён. Их сопровождали российские журналисты.

«Также туристическая программа включила посещение российскими СМИ строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, которая расположилась на площади 2,8 кв. км и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое», — рассказали в пресс-службе приморского правительства.

Отмечается, что новая турзона начнет принимать туристов в ближайшие годы.