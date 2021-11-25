В Ключах Зеленодольского района состоялось открытие первого модульного магазина

В селе Большие Ключи состоялось открытие первого в Зеленодольском районе РТ модульного магазина. В мероприятии приняли участие председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов и глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

«В Больших Ключах проживают порядка 2 тыс. жителей, магазин им был необходим. В нем представлена продукция от местных производителей, всегда свежая и по ценам ниже городских. Стоимость объекта составила 2,9 млн рублей», — рассказала ИА «Татар-информ» и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Магазин возведен по республиканской программе «Строительство блочно-модульного пункта комплексного обслуживания населения», генеральным подрядчиком выступила компания «Татлизинг». Ежегодно в разных районах Татарстана открываются по 16–20 таких объектов.

В общей сложности в Зеленодольском районе планируется строительство пяти таких магазинов. По словам собеседницы агентства, ближайший откроется в 2022 году в поселке Новочувашский, локация остальных пока не определена.

«Наличие таких пунктов обслуживания населения — это очень важно. В Зеленодольском районе это первый модульный магазин. Благодаря республиканской программе мы можем поддержать малый и средний бизнес. Разработана пятилетняя программа постройки модульных магазинов», — подчеркнул глава района Михаил Афанасьев.