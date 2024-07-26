В клубе матерей при журнале «Сююмбике» организовали сеанс арт-терапии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В клубе матерей «Әниләр клубы», работающем при журнале «Сююмбике», прошло занятие арт-терапии под названием «Балачакка сәяхәт» («Путешествие в детство»). Занятие провела психолог Чулпан Нигматзянова-Гарфеева.

«„Путешествие в детство“ — моя авторская программа. Арт-терапия может быть на основе музыки, танца, рисования и других видов искусства. Эта методика позволяет составить психологический портрет человека, проработать внутренние переживания, мысли. Через арт-терапию можно изменить состояние человека. Сегодня на занятии участницы рисовали, и я по рисунку раскрыла их психологический портрет», — пояснила Чулпан Нигматзянова-Гарафеева в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она также рассказала, что пять лет занимается психологической практикой. Дополнительно к диплому Казанского федерального университета она прошла обучение по направлению арт-терапии.

Главный редактор журнала «Сююмбике» Лариса Маликова отметила, что клуб недавно перешел под крыло издания. «„Әниләр клубы” — это проект Динары Ахмет, он существует давно. В этом году мы решили все мероприятия проводить вместе — сейчас клуб работает при журнале „Сююмбике”», — объяснила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам автора проекта «Әниләр клубы» Динары Ахмет, встречи проходят один раз в месяц.

«Чулпан Нигматзянова-Гарафеева была у нас в прошлом году, я ее пригласила на первую встречу клуба у озера Кабан. Тогда мы говорили о ресурсном состоянии женщины. Теперь решили изучить возможности арт-терапии», — уточнила Динара Ахмет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению автора проекта, наиболее ценным моментом в занятии стало осознание участницами своего «внутреннего ребенка». Психолог обратила внимание на то, что иногда человеку необходимо осознать свои нереализованные в детстве желания и исполнить их уже во взрослой жизни — например, сходить на кружок танца, пения, рисования.

«Зачастую родители навязывают своим детям какие-то кружки, не понимая, что это желание не самого ребенка, а „внутреннего ребенка” их родителей. Этот момент надо проработать. Тогда и родители, и их дети будут более здоровыми», — заключила психолог.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.