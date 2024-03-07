В клубах казанского объединения «Подросток» 8 Марта пройдут мастер-классы

В Международный женский день в рамках проекта «Вместе» в клубах работающего в Казани объединения «Подросток» состоятся семейные мастер-классы. Об этом сообщают организаторы мероприятий.

Инициатива «Вместе» нацелена на то, чтобы дети и родители моли совместно провести время, изготовить сувенир на память и зарядиться положительными эмоциями. Такие мастер-классы проводятся ежемесячно и пользуются популярностью у посетителей подростковых клубов.

В частности, завтра, 8 Марта, состоятся следующие мастер-классы и занятия:

мастер-класс «Рамочки» пройдет в клубе «Иволга» (ул. Р. Зорге, 72) в 12.00, участники смогут сделать украшения или брелоки из UF-смолы;

тренировка «Красотка» — в клубе «Романтик» (ул. Химиков, 35);

мастер-класс «Кожаная брошь» — в клубе «Икар» (ул. Рахимова, 23), участники смогут сделать в подарок своим близким кожаную брошь;

мастер-класс «Объемные цветы» — в 11.00 в клубе «Яшьлек» (ул. Годовикова, 16);

мастер-класс по йоге — в 9.30 в клубе «Пазлы» (пр. Победы, 62/2);

мастер-класс «Маме с друзьями» — в клубе «Энергетик» (ул. Гудованцева, 45а), участников ждет роспись фигурок из гипса;

мастер-класс «Подарочный шоппер» — в 12.00 в клубе «Зенит» (ул. Карбышева, 33);

мастер-класс «Весенняя нежность» — в 11.00 в клубе «Старт» (ул. Побежимова, 53), участники распишут деревянные элементы декора;

мастер-класс «Подарок себе» — в 11.00 в клубе «Арена» (ул. Симонова, 6), участники научатся обращаться с выжигательным аппаратом;

мастер-класс «Влюбленные кошечки» — в 10.30 в клубе «Арабеска» (ул. Сафиуллина, 50), участники смогут попробовать себя в создании картин с помощью масляных красок;

мастер-класс «Мамино сердце» — в 11.00 в клубе «Крылатый» (ул. Побежимова, 17), участники сделают сувенир в подарок с помощью техники сухого валяния из шерсти;

мастер-класс «Открытка маме» — в клубе «Ритм» (ул. Кутузова, 10а);

мастер-класс «Импровизационный калейдоскоп» — в 11.00 в клубе «Джалиль» (ул. А. Хайруллина, 5), участникам предстоит научиться реагировать на смену обстоятельств;

мастер-класс «Цветы Татарстана» — в 16.00 в том же клубе «Джалиль» (ул. А. Хайруллина, 5), участники сделают аппликацию в национальном стиле;

мастер-класс «Браслет для мамы» — в 13.00 в клубе «Остаз» (ул. Химиков, 19);

мастер-класс «Подарок маме, бабушке» — вновь в том же самом клубе «Джалиль»;

мастер-класс «Доброе-бодрое утро!» — в клубе «Талантика» (ул. Окольная, д. 94 к. 1), участникам предлагается тренировка по степ-аэробике;

мастер-классе «Свечка» — в 16.00 в клубе «Свои» (ул. Степана Халтурина, 11/10).

Записаться на мастер-классы можно по ссылке. Запись осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов.

Проект «Вместе» реализуется уже на протяжении года. В молодежных (подростковых) клубах проведено более 40 мероприятий, в которых приняли участие более 800 детей, подростков и их родителей из семей различных категорий.